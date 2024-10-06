Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника
Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Организацию гражданской авиации.
Страна закрывает воздушное пространство для полетов с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника.
3 октября в Иране сняли ограничения на полеты, введенные 1 октября после ракетного удара по Израилю. Позже Агентство по безопасности полетов Европейского союза рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.
Ранее Росавиация призвала российские авиаперевозчикам воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.