В Бундестаг решил баллотироваться скандально известный правый политик

Политик Максимилиан Кра, скандально известный дрезденский евродепутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил о желании баллотироваться в Бундестаг и переехать в Берлин. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее 47-летний Кра заявил, что не следует считать автоматически преступниками всех, кто состоял в военизированных формированиях НСДАП Адольфа Гитлера (СС).

Политик хотел бы представлять саксонский парламентский округ, отметили журналисты.

По данным агентства, правая фракция в Европарламенте «Идентичность и демократия» официально объявила об исключении парламентариев от немецкой партии АдГ на фоне ряда скандалов вокруг Максимилиана Кра.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в ходе общения с гражданами в городе Шверин, что запрет правой партии «Альтернатива для Германии» в настоящее время маловероятен.