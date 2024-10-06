Названа причина смены главы аппарата премьера Великобритании

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Сью Грэй ушла в отставку на фоне многочисленных скандалов в правительстве в последние недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

По данным агентства, Грэй после убедительной победы лейбористов на выборах не смогла установить продуктивные отношения с коллегами.

Новым главой аппарата Кира Стармера после ухода чиновницы станет Морган Максуинни — действующий главный советник британского премьера, который был архитектором избирательной кампании Лейбористской партии на всеобщих выборах в июле.

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Вместе с тем, Грей останется в аппарате премьера. Предположительно, она будет назначена на пост посланника Стармера по взаимодействию с регионами.

Напомним, что британское общество негативно восприняло решение премьера отменить топливные выплаты большей части пенсионеров в зимний период из-за «дыр» в бюджете.

Кроме того, когда выяснилось, что Стармер получал подарки и билеты на развлекательные мероприятия, оплаченные донорами Лейбористской партии, в стране разразился сильный скандал.