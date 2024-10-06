Самый долгоживущий человек с прогерией умер в возрасте 28 лет

Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо скончался в возрасте 28 лет.

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— Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью своей прекрасной жизни, — написала Итальянская ассоциация по борьбе с прогерией в своих социальных сетях.

Бассо родился в итальянском городе Скио и в возрасте двух лет у него диагностировали синдром прогерии, который вызывает стремительное старение. Ожидаемая продолжительность жизни людей с этим заболеванием без лечения составляет всего около 13 лет.

Несмотря на страшный диагноз, мужчина приобрел известность благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми», в котором рассказывается о его поездке с семьей и лучшим другом по легендарной 66-й трассе США от Чикаго до Лос-Анджелеса.