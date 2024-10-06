Орбан сделал заявление о свободе Италии и Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Италия и Венгрия - две страны, которые борются за свободу и никогда "не сдадутся Брюсселю, мировым державам и мигрантам". Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X (ранее Twitter).

"Мы наследники тех, кто боролся за свободу в 1848 году, и мы никогда не сдадимся - ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам", - приводит Ковач слова Орбана с его выступления на празднике итальянской партии "Лига" в городе Понтида.

"Премьер-министр также похвалил [вице-премьера Италии, лидера партии "Лига"] Маттео Сальвини, назвав его героем в Венгрии за обеспечение безопасности границ Италии и защиту Европы, настаивая на том, что он настоящий патриот, заслуживающий признания, а не судебного преследования", - написал Золтан Ковач.

В 2021 году Сальвини, занимавшего ранее пост главы МВД Италии, передали под суд. На тот момент он уже не был министром, но входил в парламент, а его партия входила в правящую коалицию. В конце 2021 года должен был начаться процесс, заседания которого нередко переносились. Будучи главой МВД и проводя политику борьбы с незаконной миграцией, Сальвини запретил заход в итальянские порты и высадку 147 мигрантов с борта судна испанской неправительственной организации Open Arms. В результате проведенного расследования политика обвинили в незаконном удержании людей и превышении должностных полномочий.

Орбан пообещал отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

2 октября Орбан заявил, что Венгрия готова перевозить нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя в случае сохранения давления на Будапешт со стороны Евросоюза по вопросу борьбы с притоком нелегалов.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере €200 млн, а также ежедневные выплаты в размере €1 млн за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. Как поясняется в постановлении, нарушение Будапештом законов ЕС в области предоставления убежища "касалось ограничения доступа к процедуре международной защиты, незаконного задержания просителей международной защиты в транзитных зонах и несоблюдения их права оставаться на территории Венгрии в ожидании окончательного решения по их апелляции на отказ в ходатайстве, а также выдворения незаконно пребывающих граждан третьих стран".