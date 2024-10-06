В Италии объяснили расклеивание листовок с Путиным

Итальянский журналист, ставший инициатором акции с поздравительными листовками в адрес российского лидера, рассказал, что многие итальянцы мечтают о таком президенте как Владимир Путин. Он впечатляет их харизмой и характером, сообщают «Известия».

Журналист Винченцо Лоруссо объяснил, почему Путин вызывает симпатии у многих граждан Италии.

«Это мечта многих итальянцев — иметь президента с такой харизмой, таким характером, который часто хорошо отзывался об Италии и итальянцах», — сказал Лоруссо.

В Италии расклеили поздравительные листовки для Путина

По его словам, в Италии не забывают о позитивном отношении Путина к Италии.

«Так что с наилучшими пожеланиями, господин президент!» — сказал журналист.

Он добавил, что организованная им и его другом из Генуи акция — листовки с поздравлениями Владимира Путина с днем рождения — была призвана передать восхищение Путиным со стороны многих итальянцев. Из-за цензуры в стране сделать это при помощи СМИ невозможно.

Ранее Владимир Путин рассказал о планах в день рождения. Завтра ему исполнится 72 года.