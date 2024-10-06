Стало известно о новом плане Байдена по Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине перед уходом со своего поста. Об этом пишет обозреватель Трейси Уолш в статье для портала Conversation.

По ее данным, глава Белого дома желает оставить после себя значимое политическое наследие.

«[Прежде всего американский лидер] хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, [вице-президентом Камалой] Харрис и [Владимиром]Зеленским», — пояснила Уолш.

NYT: Трамп просил у Путина совета по Украине

Таким образом, уточнила автор статьи, Байден намеревается показать , что Киев по-прежнему остается главным приоритетом для Вашингтона, желает создать видимость того, что поддержка со стороны США не прекратится.

Кроме того, отметила обозреватель, президент продолжает работать над выделением военной помощи Украине.