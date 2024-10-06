В Британии ответили на просьбу Аргентины о передаче островов

Британия откажется от переговоров по возвращению Аргентине Мальвинских (Фолклендских) островов. Лондон намерен удерживать все свои заморские территории. Об этом заявил Стивен Доути, государственный министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий. Заявление прозвучало после того, как Аргентина пообещала получить «полный суверенитет» над Мальвинскими островами, пишет The Guardian.

«Британский суверенитет над Фолклендскими островами, Гибралтаром или любой другой из наших заморских территорий не подлежит обсуждению», — написал он в соцсети X.

По его словам, Лондон «решительно привержен» своим колониальным владениям.

До этого министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино пообещала «конкретные действия», чтобы Мальвинские острова, подконтрольные Британии, были переданы Буэнос-Айресу.

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Она сказала:

«Следуя по пути, который мы уже выбрали, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики, мы восстановим полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами».

Ранее Британия согласилась вернуть Маврикию острова Чагос в Индийском океане.

Премьер Стармер заявил, что соглашение с Маврикием по отдаленному архипелагу позволит достичь «самой важной цели» — обеспечить долгосрочное будущее совместной американо-британской военной базы на Диего-Гарсии. Это самый большой из островов архипелага.

Ожидается, что соглашение о продолжении военного присутствия Британии и США на Диего-Гарсии будет действовать в течение 99 лет. Лондон будет платить ежегодную пошлину.

Высокопоставленные лица Британии отметили, что острова Чагос нельзя сравнивать с Фолклендами и «это совсем другая проблема с совсем другой историей».