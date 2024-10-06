Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму

Германия одобрила поставку оружия в Турцию на несколько сотен миллионов евро, в нее вошли числе зенитные ракеты и компоненты для модернизации подводных лодок. Об этом сообщает Spiegel.

«Федеральный совет безопасности дал зеленый свет на поставку оружия ФРГ на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по Североатлантическому альянсу Турции», — отмечается в публикации.

По данным Spiegel, совет федеральной безопасности Германии одобрил поставку ста управляемых ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО) кораблей, 28 торпед SeaHake и пакеты компонентов для модернизации подводных лодок типа U209, а также деталей двигателей для турецких корветов и фрегатов.

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В общей сложности, подчеркивает издание, пакет для Турции может обойтись в €336 млн. При этом Spiegel отмечает, что в доступном документе финансовые рамки сделки не упоминаются.

В сентябре немецкая газета Bild сообщила, что Германия с 2023 года перестала отвечать на запросы Израиля о поставках вооружения, включая боеприпасы для танков.