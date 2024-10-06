СМИ раскрыли причину обвинений Ирана в поставках оружия в Россию

Вашингтон обвиняет Иран в том, что Тегеран якобы поставляет ракеты в Россию, в рамках заранее спланированной масштабной кампании против исламской республики, пишет ливанский портал Al-Ahed News.

По данным портала, осенью 2024 года Соединенные Штаты развернули интенсивную политическую кампанию против Ирана. В ней приняли участие высокопоставленные чиновники США, ведущие американские и европейские СМИ.

Эта кампания была начата с тем, чтобы пресечь любой диалог или сближение между Европой и новым правительством Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом, пояснили аналитики портала.

По их мнению, Вашингтон стремится любыми способами не дать снять с Ирана ограничительные меры, стремится нивелировать положительные достижения проводимой властями Ирана политики открытости и диалога.

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Кроме того, США стараются «перетасовать карты» с тем, чтобы предотвратить сближение России с ближневосточными государствами, выставить российско-иранский военный альянс как серьезную угрозу для стран макрорегиона, вбить клин между Москвой и странами Персидского залива, констатировали эксперты.

Еще одной причиной проведения кампании является попытка Вашингтона скрыть неограниченную поддержку Израиля, резюмировали журналисты.

Ранее представитель МИД Ирана Нассер Канаани назвал обвинения в адрес Тегерана в мнимой военной помощи России «отвратительной пропагандой». Он уточнил, что обвинители сами являются крупнейшими экспортерами оружия одной из воюющих сторон и играют важную роль в дестабилизации ситуации в макрорегионе.