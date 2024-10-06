В Италии расклеили поздравительные листовки для Путина

Листовки с портретом президента России Владимира Путина и словами «С днем рождения, президент» расклеили в итальянском городе Генуя. Акция приурочена к 7 октября – завтра российскому лидеру исполняется 72 года, сообщает ТАСС.

Около сотни листовок появилось в Генуе, они содержат поздравления в адрес Владимира Путина на русском и итальянском языке. Инициатива принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и основателю Telegram-канала «Донбасс Италия» журналисту Винченцо Лоруссо.

По его словам, это не последняя акция.

«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — сказал Лоруссо.

Contronarrazionе ведет Telegram-канал, где представляет альтернативную официальным западным нарративам информацию о конфликтах, в том числе на Украине. Активисты ассоциации — убежденные антифашисты, выступающие против поставок оружия в зоны конфликтов.

Ранее в Риме, Парме, Вероне, Модене и Пизе появились рекламные щиты с призывами к миру и лозунгом «Россия нам не враг».