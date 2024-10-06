Блогер указал на признаки «тихого Майдана» на Украине

На Украине идет «тихий Майдан», рассказал в эфире «Радио Sputnik» популярный блогер Тамир Шейх (Максим Шихалиев). Он уточнил, что признаками этого являются поджоги автомобилей, саботаж похода на регистрацию в ТЦК (военкоматы).

Тамир Шейх до 2022 года был известен как пропагандист здорового образа жизни. После начала СВО стал публиковать материалы на общественно-политическую тематику.

«Организовать какой-то масштабный Майдан сейчас невозможно по нескольким причинам. Нет организаторов, все они вытеснены за рубеж либо СБУ с ними поработала: кто-то убит, кто-то сидит», — подчеркнул блогер.

По его словам, для организации массовых протестов требуются деньги. Кроме того, нужны СМИ, а они, как и соцсети, жестко контролируются властями Украины.

«Карательная система, которая выстроена по поиску: если лайк какой-то поставил где-то не так, к тебе могут прийти, тебя просто могут избить или убить», — разъяснил блогер.

Напомним, что в Киеве 15 апреля 2015 года неизвестный злоумышленник расстрелял политика Олега Калашникова. На следующий день был застрелен из пистолета ТТ известный оппозиционный журналист Олесь Бузина.