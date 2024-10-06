Один из кандидатов в президенты Туниса находится в тюрьме

В Тунисе в воскресенье, 6 октября, проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют действующий президент, беспартийный 66-летний Каис Саид, генсек левой партии «Народное движение» 59-летний Зухейр Магзауи и глава партии Azimoun («Полны решимости») 47-летний Айяши Заммель, пишет РБК.

Тунис — унитарное государство на севере Африки; столица — город Тунис. На территории 163,6 тыс. кв. км проживают 12,3 млн человек. До 1956 года Тунис находился под протекторатом Франции.

По данным портала, Заммель в начале сентября был арестован по обвинению в фальсификациях при сборах подписей и спонсорской помощи для избирательной кампании.

Суд за эти нарушения приговорил политика к 12 годам, а также лишил права голоса на выборах. Вместе с тем, глава партии Azimoun отказался снимать свою кандидатуру.

Журналисты отметили, что в августе 2024 года один из столичных судов Туниса вынес приговоры видному тунисскому политику Абделлатифу Мекки, активисту Низару Чаари, судье Мураду Массуди и еще одному потенциальному кандидату в президенты — Аделю Доу.

Все они были они были приговорены к восьми месяцам тюрьмы по обвинению в подкупе избирателей. Кроме того, суд за оскорбление избирательной комиссии приговорил к двум годам лишения свободы адвоката Абир Мусси.