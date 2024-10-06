В Китае рассказали о планах на Арктику

Китай не будет развертывать свои силы в Арктике, но намерен патрулировать территорию совместно с Россией и демонстрировать способность присутствовать в арктическом регионе. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков.

«По мнению аналитиков, первый выход береговой охраны Китая в Северный Ледовитый океан в ходе совместных операций с российскими коллегами продемонстрировал способность действовать вдали от своего побережья и повышенный уровень сотрудничества с Москвой», — пишет издание.

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Аналитик Айзек Кардон заявил, что произошедшее показывает: у китайских властей имеются «амбиции по превращению страны в арктическую державу».

Аналитик Лизелотта Одгаард отметила, что Пекин поддерживает «права России на патрулирование» и одновременно демонстрирует способность действовать в северном регионе Земли.

«Это способ показать, что Китай является почти арктическим государством и что он намерен отстаивать то, что считает своими законными правами на деятельность в Арктическом регионе», — сказала эксперт.

При этом специалисты считают, что китайская береговая охрана не будет регулярно развертывать свои силы в Арктике в ближайшем будущем. Вместо этого периодически будут происходить совместные операции с Россией.