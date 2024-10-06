Политическая ситуация в Европе постепенно складывается в пользу России и ее лидера Владимира Путина, пишет газета The Sunday Times.

© Газета.Ru

По данным газеты, на пике популярности находятся партии, выступающие против поддержки Украины, за решение национальных проблем: AfD в ФРГ, Национальный митинг во Франции, FPÖ в Австрии.

На выборах в Европарламент блок «Патриоты за Европу», в создании которого принимал активное участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, стал третьим по величине, отметили журналисты. Они добавили, что «московские пропагандисты приветствуют это как признак того, что ситуация меняется в пользу Путина».

Ранее сообщалось, что правый альянс «Патриоты за Европу» достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента.