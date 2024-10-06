Маск предсказал будущее США в случае поражения Трампа на выборах

Маск предсказал будущее США, если Трамп проиграет на выборах
Американский предприниматель Илон Маск предсказал будущее США, если кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах. Об этом генеральный директор Tesla рассказал в социальной сети X.
«Если Дональд Трамп не победит, «демократическая» партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством», — написал Маск.
Илон Маск присоединился к митингу Трампа в Батлере
В ночь с 5 на 6 октября Дональд Трамп провел митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле произошло покушение на него. На мероприятии появился Илон Маск. По данным Associated Press, бизнесмен сначала встретился с экс-президентом США и его кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом за кулисами.
Позднее предприниматель присоединился к Трампу на сцене. Маск заявил, что республиканец должен выиграть выборы, и призвал американцев отдать голоса за него.
Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года.
Ранее Маск высмеял Байдена на предвыборном митинге Трампа.