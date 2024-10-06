Си Цзиньпин написал письмо Ким Чен Ыну

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять стратегическую координацию с КНДР. Об этом он написал в послании генеральному секретарю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну.

По словам Си, которого цитирует китайская государственная англоязычная газета Global Times, дружба между Пекином и Пхеньяном выдержала испытания временем и "стала общим сокровищем для двух стран и народов". Два лидера в воскресенье, 6 октября, обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и КНДР.

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В своем послании Си Цзинпинь также подчеркнул, что он высоко ценит развитие китайско-северокорейских отношений, заверив, что Китай готов работать с КНДР, чтобы использовать 75-ю годовщину как возможность для укрепления стратегической коммуникации и координации, углубления дружественных обменов и сотрудничества и продолжения написания новых глав для традиционной дружбы между двумя странами. Со своей стороны Ким Чен Ын заявил, что развитие дружеских отношений КНДР и Китая приносит значительную выгоду обоим государствам и их народам.