Лукашенко направился с визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в Москву для участия в заседании СНГ.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Планируется, что 8 октября в Москве белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ, - говорится в сообщении. - Программой рабочего визита Александра Лукашенко также запланированы мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ".

Отмечается, что повестка саммита широкая. Как ожидается, лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.