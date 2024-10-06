Зеленский раскрыл, когда представит свой «план победы»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен представить свой так называемый «план победы», который определит «четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению» конфликта на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. Публикация появилась в его Telegram-канале.
«Мы готовимся к Рамштайну 12 октября. Это будет 25-я встреча, но первая на уровне руководства. Мы представим план победы, четкие, конкретные шаги для справедливого завершения войны. Партнеры и усиление Украины — это то, что сможет остановить российскую агрессию», — сказал Зеленский.
Он также поблагодарил всех союзников Киева, которые помогают защищать республику, «Европу и весь мир».
В офисе Зеленского высказались об уступке территорий РФ
До этого сообщалось, что так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.
Ранее на Украине рассказали, как Запад отреагировал на «план победы» Зеленского.