Токаев высказался по поводу АЭС в Казахстане

Атомную электростанцию в Казахстане, в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме, должен строить международный консорциум. Такое мнение высказал в беседе с журналистами после голосования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Это не простой вопрос, правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет", - сказал он.

Голосование по вопросу строительства АЭС началось в Казахстане

Видеозапись выступления президента опубликовал его советник - пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.