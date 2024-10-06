Что известно о выступлении Трампа на месте покушения в Батлере

Дональд Трамп вернулся в субботу на ярмарочную площадь в Батлере (штат Пенсильвания), где его едва не убили в июле, призвав большую толпу к победе в день выборов, которую он связал со своим выживанием во время стрельбы.

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Бывший президент и кандидат от Республиканской партии выступил на том самом месте, на котором стоял в июле, когда пуля 20-летнего Томаса Крукса попала ему в ухо, сообщает Associated Press. Он начал свою речь словами: "Как я и говорил", и указал на иммиграционную карту, на которую он смотрел, когда началась стрельба. Именно то, что он отвлекся на эту диаграмму, и спасло ему жизнь. Пуля прошла по касательной.

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"Двенадцать недель назад мы все получили пулю за Америку", - сказал Трамп. "Все, о чем мы все просим, - чтобы все вышли и проголосовали. Мы должны победить. Мы не можем позволить этому случиться с нашей страной", - добавил кандидат в президенты США.

Команда Трампа работала над тем, чтобы максимально увеличить резонанс от события для привлечения внимания прессы. До дня выборов остается всего 30 дней, а в некоторых штатах уже началось голосование.

Музыкант Ли Гринвуд появился на сцене и спел серенаду "Боже, благослови США", которая часто исполнялась на митингах бывшего президента, а миллиардер Илон Маск впервые выступил на многолюдном мероприятии в поддержку Трампа. Маск поднялся на сцену, подпрыгивая и размахивая кулаками после того, как Трамп представил его как "великого джентльмена" и сказал, что он "спас свободу слова".

"Президент Трамп должен победить, чтобы сохранить Конституцию. Он должен победить, чтобы сохранить демократию в Америке, - сказал Маск, поддержавший Трампа после покушения. - Это ситуация, в которой победа обязательна". Маск, который принял консервативную политику и финансирует усилия по привлечению голосов для Трампа в нескольких колеблющихся штатах, встретился с Трампом и его напарником, сенатором Огайо Джеем Вэнсом, за кулисами, надев черную шляпу "Сделаем Америку снова великой". Рекламный щит по пути на митинг гласил: "Мы верим в Маска".

В начале митинга Трамп попросил почтить минутой молчания память пожарного Кори Комператоре, который погиб, защищая членов семьи от выстрелов в июле. Певец Кристофер Маччио спел "Ave Maria" после того, как прозвенел колокол - в то же время, когда началась стрельба 13 июля. На митинге присутствовали несколько членов семьи Комператоре, включая его вдову Хелен, которая стояла во время выступления Трампа рядом с невесткой бывшего президента Ларой Трамп, являющейся одним из руководителей его предвыборной кампании.

Стоя за защитным пуленепробиваемым стеклом, которое теперь закрывает сцену на его уличных митингах, Трамп назвал потенциального убийцу "ужасным монстром" и сказал, что ему не удалось осуществить задуманное "по воле провидения и милости Божьей".

На митинге пятого октября было заметно усиленное присутствие сил безопасности: на крышах дежурили вооруженные сотрудники правоохранительных органов в камуфляжной форме. Здание, с крыши которого вел огонь Крукс, было полностью скрыто тягачами и забором.

Как стрелку удалось перехитрить правоохранительные органы и вскарабкаться на крышу здания, является одним из многих вопросов, которые остаются без ответа, свидетельствуя о провале Секретной службы, которая, по признанию многих ее бывших сотрудников, "находится на грани краха". Другим ключевым вопросом является мотив нападения Крукса.

На митинге в Пенсильвании, традиционно одном из ключевых штатов на выборах президента, Трамп обрушился с нападками прежде всего на миграционную политику Камалы Харрис. Он заявил, что Харрис "потеряла более 325 тысяч детей-мигрантов, которые теперь мертвы, находятся в рабстве или просто пропали без вести".

Кандидат в вице-президенты - сенатор-республиканец Вэнс - вышел на сцену и высказал свои мысли по поводу событий 13 июля. Он резко раскритиковал демократов за то, что они назвали бывшего президента "угрозой демократии", заявив, что подобные высказывания являются "подстрекательскими". "Вы слышали выстрелы. Вы видели кровь. Мы все боялись худшего. Но вы знали, что все будет хорошо, когда президент Трамп поднял кулак высоко в воздух и крикнул: "Сражайтесь, сражайтесь!", - сказал Вэнс.