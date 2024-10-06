Россия получила пять «высокомерных отказов» от форума ОБСЕ

Москва с зимы 2024 года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности пять высокомерных отказов в ответ на приглашение докладчиков из России, занимающих высокие посты, для озвучивание позиции страны. Об этом рассказала для Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

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Дипломат обратила внимание, что этот год отметился крайней нестабильностью переговоров с ФСОБ. Страны-председатели постоянно ущемляли интересы РФ, на что российская делегация вынуждена была отвечать резко. В результате «даже российским студентам перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, хотя учащиеся из других государств ОБСЕ такую возможность имеют и активно ею пользуются», подчеркнула Жданова.

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В результате российская делегация не смогла стать частью консенсуса о проведении пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре. «Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации», — резюмировала представитель дипмиссии.

Ранее стало известно, что РФ не планирует выходить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, несмотря на притеснение страны там. Это обусловлено тем, что Москве необходима площадка для диалога, а также для того, чтобы слышать и учитывать позиции стратегических партнеров.