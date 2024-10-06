Ким Чен Ын высказался по поводу дружбы с КНР

Развитие дружеских отношений КНДР и Китая приносит значительную выгоду обоим государствам и их народам. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину, направленной по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений.

"Продолжение и развитие дружбы между КНДР и Китаем <…> соответствует коренным интересам обеих стран", - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телевидение Китая.

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Он указал, что Трудовая партия Кореи и правительство КНДР продолжат прилагать усилия для развития отношений и сотрудничества между КНДР и Китаем "в соответствии с требованиями новой эпохи".

На протяжении 75 лет Пхеньян и Пекин "твердо верили в легитимность своих собственных целей", преодолевали различные испытания и "мужественно продвигались вперед по пути к социализму", отметил Ким Чен Ын.

Пекин - ключевой экономический партнер Пхеньяна. По статистике китайской таможни, товарооборот двух стран в 2022 году увеличился в 3,2 раза, а в 2023-м - в 2,3 раза, до $2,29 млрд.