Китай решил укреплять стратегическую координацию с КНДР

Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном.

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Об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме генсеку ЦК Трудовой партии Кореи, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, направленной по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.

"Китай готов совместно с КНДР <…> укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

"Я придаю большое значение развитию отношений двух стран", - сказал он. Пекин готов совместно с Пхеньяном "содействовать устойчивому и долгосрочному развитию социалистического дела на пользу народам двух стран", указал Си Цзиньпин.

По его словам, дружба между Китаем и КНДР выдержала испытания временем и "стала общим сокровищем для двух стран и народов".

Пекин - ключевой экономический партнер Пхеньяна. По статистике китайской таможни, товарооборот двух стран в 2022 году увеличился в 3,2 раза, а в 2023 году - в 2,3 раза, до $2,29 млрд.