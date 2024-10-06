Британский премьер заявил о необходимости предотвратить ирано-израильский конфликт

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает необходимым сделать все возможное для предотвращения потенциального ирано-израильского конфликта. Об этом он написал в авторской статье для газеты The Sunday Times.

© РИА Новости

"Вопиющая атака [Ирана], осуществленная на прошлой неделе против Израиля, подводит нас к опасной переломной точке. Прямой ирано-израильский конфликт будет иметь разрушительные последствия для населения Ближнего Востоке и для всего мира.

Все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы отойти от края пропасти и предотвратить его", - говорится в статье Стармера.

Накануне годовщины нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября Стармер заявил, что пламя разгоревшегося после этого противостояния в секторе Газа "угрожает поглотить весь регион" и разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь в Соединенном Королевстве.

"Единственным реальным решением для Газы является освобождение заложников без каких-либо условий, немедленное прекращение огня и снятие всех ограничений на оказание гуманитарной помощи. Однако это лишь первые шаги на пути к достижению прочного мира и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян", - заявил Стармер, подчеркнув необходимость решения на основе принципа "два государства для двух народов".

Говоря о ситуации в Ливане, глава британского правительства также призвал "вернуться к политическим, а не военным решениям" и выполнению резолюции СБ ООН 1701 по Ливану, в которой обозначены меры по разведению противоборствующих сторон.