В Армении выразили надежду на укрепление сотрудничества с НАТО

Армения ожидает упрочнения партнёрских отношений с НАТО, следует из заявления армянского МИД по случаю 30-летия участия в программе альянса «Партнёрство во имя мира».

«Вместе мы стремимся достичь и укрепить региональную безопасность с помощью расширения диалога и сотрудничества. С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнёрства и повышения наших оборонных возможностей», — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО пытается закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Турецкое издание Cumhuriyet отмечало, что США намерены открыть «южный фронт» против России при помощи Армении.