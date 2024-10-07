Названа необходимая для восстановления Газы многомиллиардная сумма

По подсчетам ООН, восстановление сектора Газа будет стоить 80-90 миллиардов долларов, а на реконструкцию инфраструктуры потребуется семь-восемь лет. Об этом посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава. При этом дипломат заявил, что это будет возможно, если в Газу вернется Палестинская национальная администрация, которая управляет Западным берегом реки Иордан.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке.

«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что ХАМАС должны допустить представителей Красного Креста к заложниками. Кроме того, всем участникам конфликта стоит предпринять усилия, способствующие мирному урегулированию, заключил генсек.