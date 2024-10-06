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Трамп заявил о превращении США в посмешище

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о превращении страны в посмешище. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил о превращении США в посмешище
© ТАСС

По его словам, четыре года назад весь мир уважал Соединенные Штаты. «А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Трамп вернулся в Батлер, где в июле на него было совершено покушение. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы.

В сентябре американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал Дональда Трампа единственным, кто может спасти демократию в США. Он предположил, что предстоящие выборы могут стать последними при проигрыше кандидата от республиканцев.

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