В Нотр-Даме завершили установку всех восьми колоколов

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в Париже завершена установка отреставрированных восьми колоколов, написала в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати. По ее словам, был сделан еще один "важный и символический шаг" к открытию Нотр-Дама, до которого осталось 64 дня.

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"Верующие и жители Парижа снова смогут услышать звон колоколов с вершины башен нашего собора в Париже", - заявила Дати.

Она отметила, что при пожаре в соборе пострадала его северная башня, все колокола с которой пришлось реставрировать. Пламя вспыхнуло в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день.

Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства. В ноябре 2023 года стало известно, что реставраторы установили на собор шпиль, идентичный тому, который сгорел при пожаре. Высота деревянной конструкции составила 96 м. В мае этого года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря.