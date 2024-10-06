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Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных шагов

Армения должна отказаться от провокационных шагов для урегулирования конфликта с Азербайджаном. Об этом заявило министерство иностранных дел Азербайджана, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Азербайджан обратился с призывом к Армении
© РИА Новости

Министерство призвало Армению отказаться от провокационных шагов после принятия итогового документа на саммите Международной организации Франкофонии (МОФ). Баку обвинил Ереван в продвижении норм, направленных против суверенитета и территориальной целостности страны.

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«Попытки Армении навязать международному сообществу свои фейковые нарративы провалились даже в формате, где Азербайджан не является членом, и несмотря на открытую поддержку Франции», — заявили в азербайджанском МИД.

Ранее депутаты парламента Азербайджана захотели расторгнуть ряд соглашений с США и запретить в стране деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). Предложение стало ответом на обращение американских конгрессменов к госсекретарю США Энтони Блинкену.

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