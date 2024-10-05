В ЦАХАЛ призвали жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля призвала жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться из района Бурдж-эль-Баражна. Соответствующее уведомление на арабском языке распространил официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри.

"Срочное предупреждение жителям южного пригорода, особенно тем, кто находится в зданиях, указанных на прилагаемых картах в районе Бурдж-эль-Баражна. <...> Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть обозначенные здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м", - говорится в X (ранее Twitter).

На опубликованных представителем ЦАХАЛ спутниковых снимках района отмечены жилые дома, якобы использующиеся ливанским движением "Хезболлах" в качестве военных объектов.

"Вы находитесь рядом с объектами <...> "Хезболлах", против которых в ближайшем будущем будет действовать армия Израиля", - добавил Эдри.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения на территории Ливана. Неделю спустя израильская армия объявила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.