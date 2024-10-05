Трамп вернулся на место покушения для проведения митинга

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся в Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на него было совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший американский лидер прибыл на митинг. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем бывшего главу Белого дома экстренно эвакуировали.

В сентябре на жизнь Трампа было совершено второе покушение. На политика напали, когда он находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды.