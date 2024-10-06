Нетаньяху назвал позором предложение Макрона по оружию для Израиля

Елисейский дворец считает чересчур резкой реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о прекращении поставок вооружений, которые могут быть использованы в боевых действиях в секторе Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление администрации французского лидера.

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"Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем", - приводит агентство заявление представителя Елисейского дворца. В администрации Макрона заверили, что Франция продолжает оставаться "неизменным другом Израиля".

Макрон в субботу в эфире радио France Inter выразил мнение, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе является приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта. Президент Франции, упомянув операцию Израиля в Ливане, также заявил, что считает недопустимым "принесение в жертву" ливанского народа. Он подчеркнул, что Ливан не должен стать новой Газой, и призвал прекратить военные действия.

Нетаньяху назвал предложение Макрона прекратить поставки оружия позором и заявил, что Израиль победит всех противников даже без помощи Запада.