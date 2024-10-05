Нетаньяху выступил с телеобращением к нации

Израиль имеет право и обязанность ответить на ракетную атаку Ирана и намерен сделать это. Об этом заявил в телеобращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Иран уже дважды запускал по нашей территории и нашим городам сотни ракет в ходе крупнейшей в истории атаки баллистическими ракетами. Ни одна страна в мире не потерпела бы такой атаки на свои города и граждан, и Израиль тоже. Израиль имеет право и обязанность защищать себя и отвечать на эти атаки, и так будет сделано", - сказал глава правительства, чье выступление транслировало израильское телевидение.

Нетаньяху выразил мнение, что Израиль - "сильное государство с сильной, смелой и нравственной армией".

"Государство, которое полно решимости защитить себя от любой угрозы. Это включает в себя и угрозу со стороны Ирана, который стоит за всеми атаками на нас: из Газы, Ливана, Йемена, Ирака, Сирии и, конечно же, из самого Ирана", - заявил премьер.

Нетаньяху назвал позором предложение Макрона об эмбарго на оружие Израилю

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена. Израильский Генштаб пообещал выбрать время и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.