В США угасает энтузиазм в вопросе военной поддержки Украины

Энтузиазм США в вопросе военной поддержки Украины угасает на фоне ближневосточного конфликта, разочарования Белого дома в политике Владимира Зеленского и предстоящих президентских выборов. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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«Поездка, которую на Украине рассматривали как ключевую возможность для Зеленского убедить США в укреплении военной поддержки, не произвела резонанса в Вашингтоне», – говорится в сообщении.

Итоги визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты только усилили тревожной состояние неопределенности, в котором сейчас находятся киевские власти.

Они не понимают, как долго смогут рассчитывать на поддержку союзников, поскольку на третий год внимание к конфликту ослабевает, а Вашингтон все больше концентрируется на эскалации в ближневосточном регионе. Вне зависимости от результатов выборов президента в США поддержка Украины ослабнет с приходом нового лидера. Напомним, ранее в армии рассказали, как два месяца оккупации Курской области украинскими войсками изменили ход конфликта. Фото: unsplash.com