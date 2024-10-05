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СМИ узнали о недовольстве демократов «легким» графиком Харрис

Некоторые демократы обеспокоены тем, что их кандидат на пост президента Камала Харрис посвящает недостаточное количество времени предвыборным мероприятиям, пишет Politico со ссылкой на источники.

СМИ узнали о недовольстве демократов «легким» графиком Харрис
© Газета.Ru

Они назвали график Харрис «легким» и отметили, что она проводит меньше мероприятий в рамках президентской кампании, чем ее соперник на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп. Кроме того, вице-президент США почти полностью избегает спонтанного взаимодействия с избирателями и журналистами.

Со ссылкой на два десятка демократов газета отмечает, что за месяц до выборов нынешний подход может навредить Харрис, в то время как ей следует заняться привлечением не определившихся кандидатов. Тактика вице-президента в материале сравнивается со стратегией Хиллари Клинтон, которая в 2016 году не поехала на предвыборные мероприятия в колеблющийся штат Висконсин, что стоило ей победы.

«Мы знаем, что на самом деле это не 2016 год, и это не значит, что она (Харрис. — «Газета.Ru») не поедет в Висконсин... Но мы все равно можем извлечь из этого урок. Трамп снова повсюду, как и тогда. Нам тоже стоит быть», — заявил экс-сотрудник президента США Джо Байдена.

Накануне Politico сообщала, что склонность кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолза к неточному изложению фактов биографии тоже может оказать влияние на кампанию Харрис.

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