ЕС создаст депортационные лагеря для мигрантов в Сербии и Молдавии

ЕС решил создать «инновационные лагеря» для временного содержания высылаемых мигрантов. Планируется, что их построят в Сербии, Албании и Молдавии — странах, стремящихся вступить в Евросоюз. Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Издание отмечает, что Брюссель собирается бороться с миграционными проблемами, переправляя нелегалов в страны Европы, не входящие в ЕС.

«Европейский Союз создаст лагеря для депортации в соседних странах, которые хотят присоединиться к блоку, таких как Сербия, Албания и Молдова. Таковы планы, которые будут обсуждаться европейскими лидерами», — пишет газета.

Таким образом европейские правительства намерены бороться с народной реакцией на высокий уровень миграции, рассказал дипломат ЕС.

Эти лагеря станут «инновационными решениями» по «усилению контроля над внешними границами ЕС». Они призваны «увеличить и ускорить возвращение» мигрантов на родину.

«Очень важно, чтобы те, у кого нет права оставаться в ЕС, быстро высылались», — сказал дипломат.

По его словам, мигранты, должны направляться в специализированные центры, чтобы ждать окончательного выдворения». Данные предложения рассмотрят на саммите в Брюсселе, который состоится через две недели.

Кроме того, уже в следующий четверг на встрече глав МВД европейских стран будет представлен план создания «пунктов сбора перед репатриацией». В ЕС предпочитают называть этот план эвфемистически — «концепцией центров возвращения».