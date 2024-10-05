Испанская газета El País сообщает о новом этапе давления западных партнёров на Киев и Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта.

В статье утверждается, что союзники Украины «настаивают на прекращении конфликта».

«Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения», — говорится в сообщении.

При этом высказывания партнёров Украины говорят о том, что мирные переговоры должны пройти как можно раньше.

Украинские власти высказались об уступке территорий России

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Украина обречена, почти все западные страны уже понимают это, но не все готовы признать такое положение дел публично.