В Азербайджане потребовали пересмотреть отношения с США

Группа депутатов в Азербайджане обратилась к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть отношения с Соединёнными Штатами и приостановить все проекты, которые реализуются под эгидой Агентства США по международному развитию (USAID).

В своём письме депутаты заявили, что США своей политикой лишь привносят геополитическую конкуренцию на Южный Кавказ и создают разделительные линии в регионе. Текст обращения приводит агентство Trend.

В частности, азербайджанские парламентарии выразили возмущение тем, как американские конгрессмены расценивают карабахский конфликт.

Президент Азербайджана обвинил США в манипулировании санкциями

Сами США при этом вели войны, в результате которых «были убиты миллионы мирных жителей», а многие подверглись пыткам и были наказаны без суда, напоминают депутаты.

«В этом нашем письме выражается гнев азербайджанского народа по отношению к двойным стандартам и ложным ценностям США», — отмечают авторы.

Президент республики Ильхам Алиев ранее отметил, что власти США манипулируют санкциями в отношении Азербайджана.