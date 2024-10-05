Грету Тунберг задержали в Брюсселе на акции протеста

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана в Брюсселе в субботу во время акции протеста против субсидирования ископаемого топлива. Об этом сообщила бельгийская газета Soir.

© Реальное время

Около 150 активистов, включая Тунберг, сели на проезжей части одной из центральных улиц Брюсселя с плакатами "Требуем нулевые выбросы уже сейчас". Полиция быстро рассредоточила участников протеста, задержав нескольких человек, в том числе Тунберг, за отказ подчиниться требованиям правоохранителей.

Акция протеста была организована в поддержку письма, адресованного институтам Евросоюза. В нем экоактивисты обвиняют ЕС в продолжении поддержки вредных для экологии производств, несмотря на заявленные цели по построению "зеленой экономики".

Напомним, что месяц назад полиция Копенгагена задержала Тунберг во время демонстрации у Копенгагенского университета. Она и группа активистов движения "Студенты против оккупации" заняли здание университетского музея в знак протеста против сотрудничества университета с израильскими университетами.