На уникальном балтийском побережье Польши вместо «злополучной советской» АЭС построят «святой Грааль энергетической безопасности» — американскую АЭС. Местные жители возмущены подобными планами, но власти уже начали рубить деревья для возведения станции размером в 70 футбольных полей. Об этом сообщает New York Times.

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В Хочево — районе на севере Польши, «усеянном фермами, лесами и пляжами с белым песком» — начинается строительство американской АЭС. Работы ведет компания Westinghouse, причем они происходят в 15 километрах от заброшенной советской атомной станции.

New York Times пишет, что 40 лет назад СССР построил здесь АЭС по «злополучному плану коммунистической эпохи». Однако из-за последовавших перестройки и «демократических выборов» в Польше она так и не заработала, постепенно превратившись в руины.

Теперь Польша пытается построить АЭС с помощью очередного союзника. Это будет первая действующая станция в стране, ее стоимость превысит 35 миллиардов долларов.

«Мы действительно делаем все возможное для этого проекта», — сказал Эндрю Лайт, помощник министра энергетики по международным делам администрации Байдена.

Реакторы, по его словам, будут способствовать достижению цели США – помочь странам Восточной и Центральной Европы «освободиться от российской энергетики».

Посол США в Польше Марк Бжезинский заявил, что «энергетическая безопасность — это Святой Грааль общей безопасности». Он назвал строительство американской АЭС «наиболее значимым проявлением наших отношений с Польшей с момента ее вступления в НАТО в 1999 году».

В Польше сейчас идет массовая пропаганда строительства станции. Она рекламируется Варшавой и Вашингтоном как «гарантия долгосрочной энергетической безопасности и как лекарство от сильной зависимости от угля, выделяющего углекислый газ».

При этом многие жители Хочево считают, что «это одно из самых красивых мест в Польше» и строителям «следует пойти куда-нибудь в другое место».

Ярослав Бах, избранный глава района Хочево заявил, что все понимает, но «как местный житель, он против этого».

Группа местных жителей, входящих в организацию SOS Baltic, также опровергает аргумент о том, что планируемая атомная электростанция послужит большему благу, несмотря на все риски.

«Смешно уничтожать природу во имя спасения планеты», — сказала Зузанна Качор, член SOS Baltic.

Однако Мацей Бандо, чиновник польского правительства, курирующий проект, заявил, что «местоположение изменению не подлежит».

Недавно в Хочево начались работы по вырубке сосен, чтобы освободить место для исследовательских групп, изучающих, выдержит ли земля вес американских реакторов Westinghouse.

Завод, который будет построен компанией Bechtel, займет площадь, равную примерно 70 футбольным полям, и привлечет около 20 000 строителей и инженеров в Хочево. Сейчас здесь проживает около 6000 жителей.