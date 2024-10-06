Премьер Словакии раскрыл позицию его партии по членству Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии, глава партии Smer-SD Роберт Фицо заверил, что депутаты от его партии не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил в эфире STVR.

«Пока я буду главой правительства Словакии… буду так вести депутатов парламента, которые у меня под политическим контролем, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО», — заявил он.

По его словам, вступление Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны.

Украине указали на упущенную возможность вступить в НАТО

Также Фицо заявил, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву. Он обратил внимание, что сейчас на Украине друг с другом сражаются представители славянского народа. При этом европейские государства «значительно поддерживают» такое положение вещей, чего глава словацкого правительства понять не в силах. Он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.