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Посол Сирии заявил о неверном переводе своих слов о БРИКС

Посол Сирии в РФ Башар Джаафари заявил, что его слова о вступлении страны в БРИКС неправильно озвучили во время перевода. Об этом сообщает ТАСС.

Посол Сирии заявил о неверном переводе своих слов о БРИКС
© globallookpress.com

В субботу СМИ со ссылкой на сирийского посла в РФ Башара Джаафари распространили сообщение, что Дамаск решил примкнуть к БРИКС и отправил соответствующую заявку в структуры объединения.

Однако позже дипломат заявил, что его слова об отправке заявки в БРИКС были «некорректно озвучены в процессе официального перевода». Дамаск пока не отправлял письменные просьбы о вхождении в организацию.

«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», — пояснил Джаафари.