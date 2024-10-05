Посол Сирии заявил о неверном переводе своих слов о БРИКС
Посол Сирии в РФ Башар Джаафари заявил, что его слова о вступлении страны в БРИКС неправильно озвучили во время перевода. Об этом сообщает ТАСС.
В субботу СМИ со ссылкой на сирийского посла в РФ Башара Джаафари распространили сообщение, что Дамаск решил примкнуть к БРИКС и отправил соответствующую заявку в структуры объединения.
Однако позже дипломат заявил, что его слова об отправке заявки в БРИКС были «некорректно озвучены в процессе официального перевода». Дамаск пока не отправлял письменные просьбы о вхождении в организацию.
«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС», — пояснил Джаафари.