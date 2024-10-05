В Китае зафиксировали вспышку смертельной болезни, в результате которой уже скончались четыре человека, передает South China Morning Post.

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Анализы 91 жителя Гонконга дали положительный результат на очень опасный штамм стрептококка группы B. Заражение произошло при контакте с пресноводной рыбой, которая продавалась на местном рынке.

Инфекция проявляется сепсисом и абсцессом суставов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезные опасения по поводу высокой вероятности появления новой пандемии на планете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».