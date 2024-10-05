Украинские власти высказались об уступке территорий России

В Офисе президента (ОП) Украины назвали бредом информацию о возможных территориальных уступках России в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО. Как сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua», так власти страны высказались о публикации Financial Times, посвященной якобы проходящим переговорам Украины с союзниками.

«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — цитируют журналисты слова источника в Офисе президента.

Собеседник издания также посетовал на то, что союзники Киева боятся даже предоставить Украине право на нанесение более глубоких ударов дальнобойными видами вооружений. Он заметил при этом, что Украина «не торгует суверенитетом и территориями».

На Западе призвали Украину уступить территории России

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. В обмен Киев якобы может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.