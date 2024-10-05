Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю

Прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе является приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта. Такое мнение озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радио France Inter.

"Я считаю, что сейчас приоритетной задачей является возвращение к политическому урегулированию, необходимо прекратить поставлять оружие [которое используется] для ведения боевых действий в Газе", - заявил он.

Макрон признал, что пока нет положительных сдвигов в урегулировании этого конфликта и посетовал на то, что Израиль "не слышит" позицию Франции.

"Я повторял это премьер-министру [Биньямину] Нетаньяху и считаю, что [ведение боевых действий в секторе Газа] - это ошибка, в том числе для безопасности Израиля в будущем. Мы видим, что происходит, и это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее - в самом регионе. По сути зарождается чувство ненависти, которое подпитывается этим", - сказал он.

Президент Франции также упомянул операцию ВС Израиля в Ливане, заявив, что считает недопустимым "принесение в жертву ливанского народа". Он подчеркнул, что "Ливан не должен стать новой Газой" и призвал прекратить военные действия.