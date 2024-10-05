Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что собирается посетить Москву в 2025 году, когда будет отмечаться 80 лет со дня Победы над фашизмом. Об этом словацкий лидер заявил в эфире программы «Субботние диалоги», передает РИА Новости.

Фицо заявил, что никто не остановит его от поездки на мирную демонстрацию в Москву в следующем году.

«Кто меня остановит? Я думаю, что поеду, почему бы я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?» — сказал Фицо.

Премьер Словакии добавил, что никто не должен забывать, откуда пришла свобода.

«Свобода пришла с Востока», — сказал он.

В своем выступлении Фицо также поддержал вступление Украины в Евросоюз, восстановление нормальных отношений с РФ и транзит российской нефти через Украину и Словакию, поскольку от этого выигрывают обе страны.

По словам политика, неразумно не использовать построенную энергетическую транзитную инфраструктуру. Он отметил, что хочет убедить украинскую сторону в необходимости сохранения транзита нефти и газа через Украину на совместном заседании правительств Словакии и Украины в понедельник (7 октября).

Премьер-министр также заявил, что конфликт на Украине обязательно закончится за столом переговоров.