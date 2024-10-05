СМИ рассказали о сюрпризе ХАМАС, который шокировал ЦАХАЛ

ХАМАС долгие годы готовился к войне с Израилем. Под Газой был построен лабиринт из сотен километров тоннелей и подземные заводы. В ЦАХАЛ были шокированы этими масштабами, пишет The Washington Post.

Несмотря на силовую изоляцию Газы Израилем, длящуюся годами, ХАМАС приобрел «потрясающий арсенал ракет, взрывчатки и стрелкового оружия». Одновременно были созданы финансовые и оборонительные сети, которые позволили главе движения Яхье Синвару и его последователям выстоять во время израильского вторжения в Газу.

Самым большим сюрпризом, по словам официальных лиц США и Израиля, стали туннели в секторе Газа. Размер, масштаб и сложность «метро» Газы, как его стали называть, намного превзошли израильские оценки.

ХАМАС построил тщательно «продуманный подземный лабиринт под улицами приморского анклава». Он состоит из километров взаимосвязанных, укрепленных проходов, комнат и бункеров.

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Представители ЦАХАЛа были в смятении, когда пробрались через бункеры на глубине десяти метров под улицами Газы и обнаружили шахты, ведущие в более глубокие туннели, глубиной 40 метров.

«Их глаза были выпучены. Они понятия не имели об этом лабиринте. Можете ли вы представить себе 150 километров туннелей? Реальность была в несколько раз больше», — сказал бывший сотрудник контртеррористической службы США, посетивший туннели, построенные ХАМАС.

Эти туннели стали величайшим инженерным достижением и ключом к выживанию. Представители движения заявили, что им удалось перевести производственные предприятия под землю, так как они знали, что однажды все каналы связи с внешним миром будут перекрыты Тель-Авивом.

Американская газета утверждает, что средства на строительство сооружений и вооружение ХАМАС поступали из Ирана. Также использовались благотворительные взносы и налоговые поступления.