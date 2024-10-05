Фицо оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине

Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США с высокой долей вероятности поможет завершению конфликта на Украине, предположил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА «Новости».

Фицо отметил, что не желает говорить, кто его «фаворит», так как только граждане США имеют право выбирать, кто станет президентом страны,.

По его словам, все ждут выборы нового американского президента, надеются на какое-то чудо, кандидаты, в свою очередь, делают сильные заявления.

Премьер пояснил, что не каждое обещание можно выполнить, в особенности такое, как «завершу конфликт на Украине за один день».

Раскрыты детали предполагаемой сделки по окончанию украинского конфликта

Вместе с тем, подчеркнул Фицо, «в случае избрания Дональда Трампа вероятность завершения конфликта существенно выше, чем в случае избрания [Камалы] Харрис».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.