СМИ сообщили о гибели преемника Насраллы после удара ЦАХАЛ

Хашем Сафи ад-Дин, двоюродный брат и преемник генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, погиб после удара ВВС Израиля по бункеру в южном пригороде Бейрута, пишет Al Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что в пятницу, после ударов по югу Бейрута, с Сафи ад-Дином была утрачена связь. Поиски были осложнены новыми ударами по этому району.

Напомним, что израильские военные последовательно уничтожили Хасана Насраллу, его дочь Зейнаб и его зятя — Хасана Джаафара Кусейра.

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Старший сын лидера «Хезболлы» Хади являлся участником боевого крыла движения. Он погиб в бою с израильскими военными в 1997 году.